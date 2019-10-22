В России выросли цены на гречку

Поставщики гречки уведомили розничные сети об увеличении цен на эту крупу. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудников пяти крупных ритейлеров.

Как стало известно, запросы об увеличении на 20-25% в торговые сети поступили еще в сентябре 2019 года.

Сообщается, что поставщики увеличили цены на данный товар до 59 рублей за 1 кг.

Как отмечается, причиной этого стал рост оптовой цены, по которой гречневую крупу приобретают производители фасованной продукции.

Также оптовые цены увеличились и на фасованную гречку. Их рост составил 5–30%.

Как ожидается, такая ситуация приведет к тому, что стоимость гречки в рознице после Нового года увеличится на 5-10%.