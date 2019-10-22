В России выросли цены на гречку
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Поставщики гречки уведомили розничные сети об увеличении цен на эту крупу. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудников пяти крупных ритейлеров.
Как стало известно, запросы об увеличении на 20-25% в торговые сети поступили еще в сентябре 2019 года.
Сообщается, что поставщики увеличили цены на данный товар до 59 рублей за 1 кг.
Как отмечается, причиной этого стал рост оптовой цены, по которой гречневую крупу приобретают производители фасованной продукции.
Также оптовые цены увеличились и на фасованную гречку. Их рост составил 5–30%.
Как ожидается, такая ситуация приведет к тому, что стоимость гречки в рознице после Нового года увеличится на 5-10%.