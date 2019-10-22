Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Появился рейтинг профессиональных областей, где в период с 2013 по 2018 год случился наибольший темп роста зарплат в России. Его подготовило и выложило издание RT со ссылкой на данные Росстата о зарплате россиян по видам экономической деятельности.

Отмечается, что больше всего зарплаты увеличились у работников в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Так, в 2013 году работники этой категории в среднем получали 25,2 тысяч рублей. При этом в 2018-м году их зарплаты достигли 43,9 тысячи рублей.

На втором месте находятся сферы сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

В 2018 году средний оклад сотрудников этой области составил 28,1 тысяч рублей. В 2013 году сумма была на отметке 16,3 тысяч рублей.

Замыкает тройку списка зарплаты в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг.

Так, в 2018 году работник в этой области в среднем получал чуть более 40 тысяч рублей. При этом в 2013 году его зарплата составляла 24,5 тысячи рублей.