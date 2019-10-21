В Госдуме предложили создать профстандарт для коучей

В Госдуме предложили разработать профстандарт для тренеров, пишут «Известия»,

С предложением парламентарии обратились к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

По мнению автора инициативы, депутата Виктора Зубарева, из-за отсутствия правил в этой сфере нишу заняли непрофессионалы, которых называют «инфоцыганами». Компетенции многих участников рынка «не просто вызывают сомнения, но и дают заведомо ложные установки бизнесу», полагают авторы инициативы.

Как заявили в Минтруде, там могут проконтролировать процесс создания подобного профстандарта.