В ПФР назвали условие для досрочного выхода на пенсию

Российские граждане могут выйти на пенсию досрочно в том случае, если отсутствует возможность трудоустройства, передает «Российская газета».

Уточняется, что лица предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного.

Подтверждение невозможности трудоустройства выдает центр занятости.

В Пенсионном фонде добавили, что на такую категорию граждан на следующий год заложено 4,4 млрд рублей.

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