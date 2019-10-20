В ПФР назвали условие для досрочного выхода на пенсию
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Российские граждане могут выйти на пенсию досрочно в том случае, если отсутствует возможность трудоустройства, передает «Российская газета».
Уточняется, что лица предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного.
Подтверждение невозможности трудоустройства выдает центр занятости.
В Пенсионном фонде добавили, что на такую категорию граждан на следующий год заложено 4,4 млрд рублей.
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