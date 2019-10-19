Американский миллиардер открестился от встреч с Зеленским в США
Американский бизнесмен Сэм Кислин заявил, что не встречался в США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам миллиардера, он очень хотел провести встречу с украинским лидером.
«Он был занят очень, и каждая минута у него была расписана. Я с ним не встречался», — сказал Кислин.
Ранее СМИ сообщало о том, что 8 октября Зеленский в ходе поездки в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН якобы встречался с бизнесменом.
Глава офиса президента Андрей Богдан опроверг данную информацию.
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