Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам представителя Росстандарта, соответствующий документ уже внесен в Госдуму, где его рассмотрят.

Как отмечается, юридическую силу будут иметь только записи из базы. В свою очередь, бумажные свидетельства будут предъявлять лишь при запросе владельца прибора учета.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — уточнил Абрамов.

Глава ведомства уверен, что данная мера поможет бороться с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок, а также предоставляют фиктивные свидетельства.

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