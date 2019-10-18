Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 млрд рублей в год, узнал Bloomberg

Ежегодные затраты России на ликвидацию последствий таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.

Таяние вечной мерзлоты, занимающей больше половины площади России, ставит под угрозу сохранность зданий, трубопроводов и иной инфраструктуры, расположенной на этой территории.

Повышение температуры вызывает особые опасения у горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний. На территории вечной мерзлоты проводится 15% российских операций по добыче нефти и 80% операций по добыче газа. Кроме этого, расположенные там дома шахтеров теряют устойчивость из-за размягчения земли.

«Проблема должна быть решена, потому что с каждым годом ущерб будет только увеличиваться», — прокомментировал Крутиков.

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