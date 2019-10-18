Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 млрд рублей в год, узнал Bloomberg

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Якутск, крупнейший город в зоне вечной мерзлоты Якутск, крупнейший город в зоне вечной мерзлоты
Якутск, крупнейший город в зоне вечной мерзлоты
РИА «Новости»

Ежегодные затраты России на ликвидацию последствий таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.

Таяние вечной мерзлоты, занимающей больше половины площади России, ставит под угрозу сохранность зданий, трубопроводов и иной инфраструктуры, расположенной на этой территории.

Повышение температуры вызывает особые опасения у горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний. На территории вечной мерзлоты проводится 15% российских операций по добыче нефти и 80% операций по добыче газа. Кроме этого, расположенные там дома шахтеров теряют устойчивость из-за размягчения земли.

«Проблема должна быть решена, потому что с каждым годом ущерб будет только увеличиваться», — прокомментировал Крутиков.

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