Стало известно, представители каких профессий готовы к переезду ради работы

Опубликованы результаты мониторинга резюме, размещенных на портале «Работа в России», сообщает пресс-центр Роструда.

Согласно полученным данным, сменить регион ради работы согласны 25% учителей, 27% преподавателей колледжей и 40% врачей. Также в числе лидеров рейтинга — специалисты нефтегазового сектора: проходчики (52%), геофизики (50%), геологи (49%) и операторы по добыче нефти и газа (46%).

Наименьшее желание переехать выражают представители сферы обслуживания, сторожи, помощники воспитателя, кочегары, санитары, почтальоны. Среди них готовы переехать не более 5% соискателей.

Также Роструд напомнил о государственной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, в рамках которой работодатели получают от государства финансовую поддержку для привлечения специалистов из других регионов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роструде напомнили о двойной зарплате в праздники

— Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

— Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат