США вводят пошлины на товары из Европы

Офис представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера подтвердил, что пошлины в размере 10% и 25% на ряд товаров из ЕС начинают действовать. Об сообщает Reuters.

Он уточнил, что они вступают в силу с 18 октября.

В список товаров и услуг стран Евросоюза, которые попадают под таможенные пошлины вошли британские, германские, испанские и французские летательные аппараты. Размер пошлин на них поднимется на 10%.

При этом пошлины на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из большей части стран сообщества составят 25%. К ним относятся французские вина, шотландский односолодовый виски и сыр из целого ряда стран, которые являются членами ЕС.

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