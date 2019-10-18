«Ъ»: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

Больше миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что данные были доступе долгое время, и не исключено, что они могли быть похищены.

В настоящее время брешь закрыта.

Название базы данных отсылает к микрофинансовой компании, выдававшей онлайн-займы. Отмечается, что в базе есть данные сервисов для оценки заемщиков микрофинансовых организаций, ЕСИА и сотовых операторов. Основной объем данных при этом приходится на кредитные истории.