Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц

У россиян зафиксировано чрезмерное потребление яиц. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на специальное исследование.

Согласно полученным данным, в среднем россиянин употребляет 280 яиц в год.

Отмечается, что данный показатель превышает рекомендованную рациональную норму на 8%, которая составляет 260 яиц.

Как стало известно, за последнее десятилетие подушевое потребление яиц в России увеличивалось в среднем на 1,0% в год.

При этом по потреблению этого продукта лидирует КНР. Каждый житель Китая в среднем съедает порядка 300 яиц в год.