Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Как стало известно, предложение Роспотребнадзора уже поддержали Минприроды и экологи.

Однако вопросы запрета производства в России контролирует и решает Минпромторг.

Как отмечается, запрет пластиковых пакетов действует во многих странах мира.

Так, в Евросоюзе производство и продажа данных изделий будут запрещено в 2021 году. Кроме того, под эти ограничения попадет пластиковая посуда, соломинки для напитков, а также ватные палочки.

Предполагается,что в случае принятия такого закона в России покупателям в качестве альтернативы предложат многоразовые сумки, пакеты из бумаги или биоразлагаемого пластика.

При этом Экологи заявляют, что производство пакетов в России нужно ограничить до 2024 года.