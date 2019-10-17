США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России. Об этом в своем Twitter написал сенатор Боб Менендес.
Отмечается, что причиной введения дополнительных ограничительных мер является поддержка Россией властей Сирии.
Менендес также рассказал о том, что США готовят санкции и в отношении Турции за инициацию военной операции против сирийских курдов.
Уточняется, что ограничительные меры планируют ввести против обеспечивающих турецких военных в Сирии оружием лиц, чиновников в Турции, а также против выделения финансовой помощи Турции в международных организациях.
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