США готовят новые санкции против России из-за Сирии

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Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России. Об этом в своем Twitter написал сенатор Боб Менендес.

Отмечается, что причиной введения дополнительных ограничительных мер является поддержка Россией властей Сирии.

Менендес также рассказал о том, что США готовят санкции и в отношении Турции за инициацию военной операции против сирийских курдов.

Уточняется, что ограничительные меры планируют ввести против обеспечивающих турецких военных в Сирии оружием лиц, чиновников в Турции, а также против выделения финансовой помощи Турции в международных организациях.

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