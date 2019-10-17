«Роснефть» открыла месторождение газа в Бразилии

«Роснефть» ведет оценку вариантов монетизации открытых запасов газа в бассейне Солимойнс в Бразилии, рассказал первый вице-президент компании Эрик Лирон в интервью ТАСС на полях V конференции «Технологии в области разведки и добычи нефти».

По его словам, произведена сейсморазведка 2D и 3D, пробурено четыре поисково-разведочные скважины, открыто новое месторождение газа. В Бразилии «Роснефти» принадлежит 13 лицензионных участков общей площадью около 32,6 тыс. кв км.

Говоря о зарубежных проектах, Лирон добавил, что в этом году начаты поисково-разведочные работы в Иракском Курдистане, сейчас нам проводится 3D-сейсморазведка на одном из участков.

«Программа работ будет продолжена в 2020 году и займет несколько лет», — указал топ-менеджер.

Кроме того, «Роснефть» в первом квартале 2019 года начала пробную добычу на месторождении Биджил на Блоке 11 на территории Иракского Курдистана.

«На месторождении Биджил добыча нефти ведется в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Изучаются режимы эксплуатации скважин. Суточный дебит достигает 360 т. После завершения геолого-разведочных работ и опытно-промышленной эксплуатации планируется перейти к полномасштабной промышленной добыче», — рассказал Лирон.

Он добавил, что компания также обсуждает с партнерами – в том числе зарубежными – возможность реализации геолого-разведочных проектов на российском шельфе.