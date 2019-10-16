«Победа» назвала причины повышения цен на билеты из-за рубежа

Представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова объяснила, чем вызвано повышение стоимости билетов на рейсы из зарубежных аэропортов в Россию. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По ее словам, это связано с решением Московского городского суда, согласно которому лоукостеру запретили взимать 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках зарубежным аэропортов.

В России данная услуга уже включена в стоимость билетов, в то время как в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, там за регистрацию пассажиров на стойке авиакомпании платят отдельно.

Поэтому повышение цены на рейсы из-за рубежа связано с запретом авиакомпании взимать отдельную плату за данную услугу. «Победа» вынуждена включить ее в тариф, пояснила представитель.

Как отмечает Селиванова, это произойдет с 28 октября 2019 года, когда стартует зимняя навигация.