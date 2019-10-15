Киев призвал Европу ужесточить санкции против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко попросил Евросоюз ужесточить антироссийские санкции. Об этом он написал в своем твиттере.

Он отметил, что ограничительные меры против России не могут быть сняты до тех пор, пока » Россия не выполнит свою часть Минских соглашений».

Кроме того, по мнению Пристайко, необходимо усилить санкции из-за «выборов в оккупированном Крыму».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МИД Украины пояснил, как ЕС должен «дожать» Россию

— «Шаг навстречу России»: в бундестаге хотят отменить санкции