Киев намерен добиться отказа Донбасса от «рублевой зоны»
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Дарья Олифер, которая является пресс-секретарем представителя Киева на переговорах контактной группы по Донбассу Леонида Кучмы, рассказала об идее отказе неподконтрольных территорий Донбасса от «рублевой зоны». Об этом она написала в своем фейсбуке.
Кроме того, на переговорах была поднята тема возвращения украинской государственной и частной собственности.
Также представители подняли вопрос о восстановлении уплаты налогов в государственный бюджет Украины.
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