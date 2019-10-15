Киев намерен добиться отказа Донбасса от «рублевой зоны»

Дарья Олифер, которая является пресс-секретарем представителя Киева на переговорах контактной группы по Донбассу Леонида Кучмы, рассказала об идее отказе неподконтрольных территорий Донбасса от «рублевой зоны». Об этом она написала в своем фейсбуке.

Кроме того, на переговорах была поднята тема возвращения украинской государственной и частной собственности.

Также представители подняли вопрос о восстановлении уплаты налогов в государственный бюджет Украины.

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