Saudi Aramco может объявить об IPO

Нефтяная госкомпания Saudi Aramco может официально объявить проведение IPO. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что в компании ожидают одобрения правительства Саудовской Аравии и согласия совета директоров Saudi Aramco, а затем 20 октября будет осуществлен переход.

По данным СМИ, Эр-Рияд планирует разместить на бирже страны Tadawul до 3% акций компании, а в общей сложности планируется размещение 5% акций.

Уточняется, что идея перехода на IPO была предложена еще три года назад наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом.

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