Эксперт оценила введение единого платежного документа

Исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина прокомментировала идею введения нового единого платежного документа (ЕПД), сообщают «Известия».

По ее словам, его появление может облегчить гражданам оплату коммунальных услуг и позволит проще планировать семейные расходы по ЖКХ.

Она добавила, что ЕПД поможет также привести саму отрасль в порядок, наладить учет и финансовую аналитику — сделают ее легче.

По мнению специалиста, документ позволит резко увеличить собираемость средств на капитальный ремонт, а также сократить количество долгов за ЖКУ в стране.

Она спрогнозировала, что через год после введения единого документа, статистика собираемости кардинально изменится.

До этого стало известно, что в России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ.