Россияне выбрали самые скучные профессии

Опрос показал, какие профессии россияне считают самыми скучными. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса Superjob.

Большинство россиян (13%) назвали профессию охранника самой скучной.

На втором месте оказалась профессия бухгалтера (9%), на третьем – продавец (5%).

Также скучными считаются профессии сторожа и уборщика – такое мнение высказали по 4% опрошенных.

При этом 2% россиян назвали неинтересной любую сидячую работу. Среди прочих скучных профессий россияне называли депутата, водителя, архивариуса, грузчика, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра.

При этом, согласно данным исследования, женщины чаще мужчин придерживаются мнения, что скучных профессий не существует .