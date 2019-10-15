Россияне выбрали самые скучные профессии
Опрос показал, какие профессии россияне считают самыми скучными. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса Superjob.
Большинство россиян (13%) назвали профессию охранника самой скучной.
На втором месте оказалась профессия бухгалтера (9%), на третьем – продавец (5%).
Также скучными считаются профессии сторожа и уборщика – такое мнение высказали по 4% опрошенных.
При этом 2% россиян назвали неинтересной любую сидячую работу. Среди прочих скучных профессий россияне называли депутата, водителя, архивариуса, грузчика, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра.
При этом, согласно данным исследования, женщины чаще мужчин придерживаются мнения, что скучных профессий не существует .