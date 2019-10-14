Счетная палата заявила о рисках уменьшения доходов бюджета

Счетная палата России видит риски уменьшения прогнозируемых доходов бюджета на трехлетку. Об этом говорится в заключении СП на законопроект о бюджете.

Риски уменьшения доходов аудитор оценил на сумму 714 млрд рублей: в 2020 году в сумме 145,5 млрд рублей, в 2021 году — 216,7 млрд рублей, в 2022 году – 351,4 млрд рублей.

Отмечается, что прогноз поступления доходов был сделан без учета ряда поправок в Налоговый кодекс. Они могут привести к потерям налоговых поступлений, полагают СП.

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