В Минпромторге выступили с инициативой переработки просроченных продуктов

Минпромторг подготовил законопроект, согласно которому просроченные продукты начнут отправлять на вторичную переработку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы министерства Виктора Евтухова.

Как уточняется, главной целью данной инициативы является уменьшение объема образования отходов.

Сначала все продукты будут проходить экспертизу на безопасность, и лишь только после нее поступать на переработку. Затем из них будут делать, например, корма для животных.

Также отмечается, что для реализации законопроекта будет создана единая правовая база. Она поможет регулировать обращение продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов.

В данный момент проект закона направлен в правительство на согласование.

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