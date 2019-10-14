Принадлежащие Грудинину акции совхоза Ленина заморозил суд

Арбитражный суд Московской области заблокировал операции с акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые принадлежали политику Павлу Грудинину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что акции принадлежали и детям Грудинина Антону, Александре и Дарье, а также работнику совхоза Александру Федорову.

Заморозка акций произошла по заявлению экс-супруги политика Ирины Грудининой, которая также имела долю от ценных бумаг. Суд ранее признал права Грудининой на 42% акций совхоза.

Отмечается, что шесть акционеров совхоза подали иск с требованием взыскать с Павла Грудинина около 2,1 млрд руб. в пользу сельхозпредприятия.

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