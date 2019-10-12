СМИ обвинили сына Нэнси Пелоси в связи с бизнесом на Украине

Сын спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Пол Пелоси-младший был руководителем газовой компании, которая осуществляла свою деятельность на Украине. Об этом сообщает National File.

Отмечается, что он посещал Украину в 2017 году для проведения переговоров с правительством страны с целью обсуждения деловых вопросов. Сам Пол Пелоси-младший заявил, что визит был осуществлен для обсуждения молодежного футбольного партнерства. В Сети был опубликован ролик, в котором он рассказывал о своих впечатлениях от посещения Украины, однако позднее видео удалили.

Также спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси появилась в рекламном ролике компании сына. Уточняется, что в продвижении компании участвовала украинская певица Мика Ньютон.

На сайте компании Пелоси говорится, что бизнес базируется в Сингапуре.