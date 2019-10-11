ВТБ имеет смысл купить еще ряд небольших банков в регионах РФ, считает Костин

Андрей Костин считает, что ВТБ необходимо купить еще несколько небольших банков в отдельных регионах России.

В некоторых российских регионах ВТБ недостаточно представлен в силу характера своей деятельности, который превратился из крупного корпоративного банка в универсальный банк, заявил он.

Костин вспоминает, что когда пришел в ВТБ, у банка около пяти отделений, а у его основного конкурента их было около 20 тысяч: «У нас не было денег, чтобы открыть столько подразделений, поэтому мы продолжаем расширять нашу сеть до уровня, который бы соответствовал размерам такой огромной страны, как Россия».

«Мы не покупаем большие банки, — подчеркнул Костин. — Для этого у нас недостаточно средств». При этом глава ВТБ признал, что банк покупает некоторые нишевые банки в отдельных регионах, чтобы обеспечить там свое присутствие».

«С этой точки зрения нам, вероятно, необходимо купить еще несколько небольших банков, как мы сделали в прошлом году в отношении трех кредитных организаций, расположенных в Московской области, Нижнем Новгороде и Тюмени», — заявил Костин в интервью журналу Euromoney.

Костин согласен с тем, что эпоха крупных сделок слияния и поглощения в российском банковском секторе закончилась: «Не так много банков, которые мы хотели бы приобрести, и, вероятно, на их приобретение не хватит свободного капитала».