Нефть подорожала после взрыва танкера к Красном море

Нефть подорожала на фоне новостей о нападении на иранский танкер в Красном море. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также на подъем нефтяного рынка повлияла оптимистичная ситуация вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,61 или 1,42% — до $59,71 за баррель.

Фьючерс на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже вырос на $0,76 или 1,42%, до $54,31 за баррель.

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