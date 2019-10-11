Магазины могут начать проверять возраст при покупке алкоголя через биометрию

В российских магазинах рассматривают введение технологии определения возраста клиентов при покупке алкогольных напитков с помощью сканирования его лица через единую биометрическую систему, разрабатываемую «Ростелекомом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

По словам предпринимателя, вероятность введения данного способа проверки в законопроект высока.

«Мы, вроде, обо всем договорились и с «Ростелекомом», и с правительством тоже. Я думаю, что эта опция появится в законопроекте», — сказал Соколов.

Также он отметил, что покупателей могут проверять по двум способам — по документу или через биометрию.

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