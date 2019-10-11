В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.

Как стало известно, женщине уже предъявили обвинение. После этого ее отпустили под подписку о невыезде.

Волк сообщила, что согласно нелегальной схеме, злоумышленники направляли в банки поддельные платежные поручения.

По ее словам, после этого, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, они осуществляли денежные переводы «на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов».