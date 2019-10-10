ПФР сообщил об увеличении страховых пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал об увеличении страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы, сообщает ФАН.

Согласно прогнозам, в 2020 году ее размер составит 16,4 тыс. рублей, а к 2022 году достигнет 18,3 тыс. рублей. Сейчас она равняется 15,4 тыс. рублей.

Дроздов уточнил, что индексация пенсий, согласно закону, заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и на уровне 5,9% в 2022 году, поэтому в 2019 году инфляция ожидается на уровне 3,8%, в следующем — 3%, а далее, в 2021 и 2022 годах, — 4%.

До этого в ПФР рассказали, когда могут уменьшить пенсию.