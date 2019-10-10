Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг»

Председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал отменить комиссию при переводе банковских средств из региона в регион. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Медведева, этот вопрос касается «практически каждого человека в нашей стране».

Медведев заявил, что что кредитные организации иногда пытаются получить повышенное вознаграждение за обычные процедуры, которые вообще никакой финансовой нагрузки не влекут.

Правительство 10 октября должно рассмотреть поправки, согласно которым размер комиссии при внутрибанковском переводе для физлиц, не должен зависеть от открытия счетов в разных отделениях банка.