Российский губернатор предложил повысить себе оклад на 44%

Иркутский губернатор Сергей Левченко подал проект закона в заксобрание об увеличении своего оклада на 44%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В проекте говорится, что Левченко просит повысить его оклад с 18,8 тыс. рублей до 27,2 тыс. рублей.

Левченко предложил, чтобы нововведение вступило в силу с 1 октября 2019 года.

Кроме того, глава Иркутской области захотел увеличить оклады 74 областных чиновников.

Подчеркивается, что для этого предложения областной бюджет должен будет выделить только в 2020 году около 128 млн рублей.

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