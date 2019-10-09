Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостным неплательщикам алиментов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что те, кто делает нерегулярные и несущественные выплаты, не смогут избежать уголовной ответственности.

Согласно статье 157 УК РФ, ответственность устанавливается в случае, если неуплата алиментов была совершена неоднократно, те при наличии административного наказания за аналогичное деяние ранее, и без уважительной причины.

Уточняется, что уголовное дело может быть не возбуждено, если должники осуществляли нерегулярные и несущественные денежные выплаты в размере ниже установленного исполнительным документом. Такую возможность планируют исключить с помощью нового законопроекта.

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