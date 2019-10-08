Почта Банк провел детский совет директоров

Дети, победившие в конкурсе детских писем в номинации «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь», приняли участие в первом в России детском совете директоров. Его возглавил председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко. Ребята не только участвовали в обсуждении, но и выполнили задание — кто быстрее подпишет и поставит свою именную печать на стопке документов.



На детский совет директоров были приглашены шестеро авторов лучших эссе из разных регионов России – победителей конкурса «Лучший урок письма» в номинации Почта Банка. Дети смогли примерить роли топ-менеджеров банка. Трое из шести лучших участников конкурса заняли призовые места.

Вместе с тем предложения от юных участников были и технологичными, и социальными. Так, школьник из села Бураево в Башкирии, занявший первое место в конкурсе, предложил внедрить голосовое управление терминалами банка, а участница из Мурома (2 место) — разработать комплекс целевых банковских программ («Банк-здоровье», «Банк-дети», «Банк-семья», «Банк-жилье», «Банк-природа», «Банк-культура»). А 9-летний школьник из Рязани мечтает, чтобы банк организовал благотворительный зоопарк-приют для животных.

«Я читал все эссе, и мне это было чрезвычайно интересно. Порадовало, что в работах ребят много позитивных и глубоких идей, были и технологические, и социальные аспекты. Для меня это еще и отличная возможность посмотреть, кто придет нам на смену: эти ребята будут у руля через 15-20 лет», – сказал Дмитрий Руденко, отметив, что некоторые идеи уже реализуются или взяты в разработку.