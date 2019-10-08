ВТБ намерен нарастить объем кредитования юрлиц в Казахстане до $5-6 млрд

Группа ВТБ намерена расширять деятельность на территории Казахстана, в том числе касающуюся кредитования юридических лиц. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе визита президента-председателя правления Андрея Костина в Астану, где топ-менеджер встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Аскаром Маминым и с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым.

В этом году банк отмечает десятилетие присутствия в Казахстане, отметил Костин. Основными направлениями деятельности являются кредитование, операции на товарно-сырьевых рынках и финансовое консультирование, в том числе в рамках реализации проектов казахстанских предприятий в России.

В частности, банк планирует нарастить кредитный портфель юрлиц с нынешних $4 млрд до $5-6 млрд к концу 2020 года. Кроме того, в международном финансовом центре «Астана» откроется подразделение инвесткомпании «ВТБ Капитал».

«Стороны договорились об участии ВТБ в инфраструктурных проектах в сфере транспорта и развитии почтовой инфраструктуры», — говорится в сообщении ВТБ.