ФНС нашла «серые» зарплаты в крупных компаниях

Многие российские компании, в число которых входят и крупные организации более чем с 2,5 тысячи работников, продолжают выплачивать своим сотрудникам «серые» зарплаты, отметила на совещании в Саратове замглавы ФНС России Светлана Бондарчук. Признаком этого является зарплата ниже не только уровня МРОТ, но и прожиточного минимума в регионе.

Подобная ситуация наблюдается во всех регионах страны, и, в частности, в Приволжском федеральном округе. По словам Бондарчук, в целом налоговые доходы ПФО и его регионов демонстрируют высокую динамику поступлений, которая соответствует среднероссийскому тренду: +23% в 2018 году и +13,2% в первом полугодии 2019 года.

В то же время темпы поступления НДФЛ и страховых взносов, или «зарплатных платежей», существенно отстают от темпов поступления остальных налогов. Анализ уровня заработной платы показал, что он опускается не только ниже МРОТ - для России это 11 280 руб./мес., но и прожиточного минимума, устанавливаемого органами власти субъектов РФ (например, в Саратовской области – 8 727 руб./мес.). Причем такая ситуация наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тыс. человек. Следовательно, заключает Бондарчук, существенная часть доходов граждан остается в «серой» зоне и не работает на развитие экономики регионов.

Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения, что является тревожным признаком и основанием для проверок налоговых органов. Так, в Татарстане в 2017 году оно составило 44,8%, или 458 млрд рублей, а в Саратовской области - 31,5%, или 141 млрд рублей.

«В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами», - подчеркнула Светлана Бондарчук.

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