МКБ получил международную премию за инновационную облигационную сделку

Дебютный выпуск облигаций в евро Международного кредитного банка получил премию британского журнала «International Finance» в номинации «самая инновационная облигационная сделка».

Речь идет о выпуске старших пятилетних еврооблигаций МКБ на 500 млн евро по ставке 5,15% годовых, которые размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. На них было подано 120 заявок от инвесторов из 19 государств, больше всего – из стран континентальной Европы, Британии и США.

«Дебютное размещение облигаций, деноминированных в евро, стало для МКБ одной из ключевых сделок в 2019 году. С одной стороны, банк получил долгосрочные ресурсы в евро для удовлетворения потребностей своих корпоративных клиентов в указанной валюте, с другой стороны, удалось расширить и диверсифицировать инвесторскую базу, так как значительное количество фондов континентальной Европы впервые инвестировали в МКБ», — сказал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

МКБ – частный российский банк (бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев), включенный в список системно значимых. Объем активов – около 2,3 трлн руб.