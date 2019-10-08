Китай сделал представление США из-за новых санкций

Китай сделал представление США в связи с введением новых экономических санкций в адрес восьми китайских компаний за причастность к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Как отмечается, внесенные ограничения Пекин расценивает как предлог и считает действия Вашингтона серьезным нарушением базовых принципов международных отношений.

«Такие действия также являются вмешательством во внутренние дела Китая и ущемляют интересы КНР», — сказал Шуан.

Дипломат также отметил, что Китай осуждает их и выражает решительный протест против политики Соединенных Штатов.

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