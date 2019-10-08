Россиянам придется забыть о крафтовом пиве

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В Росстандарте заявили, что производство крафтового пива может прекратиться в России. Об этом информирует RT.

Уточняется, что это может произойти с началом действия регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции в 2021 году, который распространится и на Россию.

Согласно его нормам, производство крафтового пива запрещено, а следовательно и деятельность компаний, которые его производят, тоже.

Как пояснили в агентстве, с момента вступления в силу документа, пивом будет считаться лишь напиток, в котором содержится 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Работа предприятий, занимающихся изготовлением данного продукта, с 1 января 2021 года будет приостановлена.

До этого дополнительно ограничили продажу спиртного.