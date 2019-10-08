Минэнерго впервые признало риск падения спроса на нефть
Минэнерго впервые признало, что в долгосрочной перспективе падение потребления нефти может сменить замедление роста мирового спроса на него. Об этом сообщает газета «Ведомости» с ссылкой на источники.
Такие данные ведомство привело в обновленном проекте Энергостратегии России до 2035 года.
В документе прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года, при этом основной пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов.
В ходе дальнейших обсуждений в Минэнерго отметили, что после 2030-х годов спрос на нефть может начать падать.
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