Минэнерго впервые признало риск падения спроса на нефть

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Минэнерго впервые признало, что в долгосрочной перспективе падение потребления нефти может сменить замедление роста мирового спроса на него. Об этом сообщает газета «Ведомости» с ссылкой на источники.

Такие данные ведомство привело в обновленном проекте Энергостратегии России до 2035 года.

В документе прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года, при этом основной пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов.

В ходе дальнейших обсуждений в Минэнерго отметили, что после 2030-х годов спрос на нефть может начать падать.

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