Департамент по «регуляторной гильотине» появился в Минэкономразвития

<img src="//img.gazeta.ru/files3/581/10383581/RIAN_02353700.HR.ru-pic905-895x505-37504.jpg">

В Минэкономразвитии начнет работу департамент регуляторной политики, позволяющий в срок ввести в активную фазу «регуляторную гильотину». Об этом пишут «Известия».

Как сообщается, задачей сотрудников департамента будет отмена избыточных требований к предпринимателям.

Отмечается, что в октябре 2019 года в Госдуму внесут законопроект «Об обязательных требованиях».

Кроме того, с 2021 года планируется упразднить избыточные нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Также отменят требования времен СССР и РСФСР.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кустари и кролиководы: ради кого отменяют советские нормативы

— Медведев утвердил дорожную карту механизма «регуляторной гильотины»