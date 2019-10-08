Департамент по «регуляторной гильотине» появился в Минэкономразвития
В Минэкономразвитии начнет работу департамент регуляторной политики, позволяющий в срок ввести в активную фазу «регуляторную гильотину». Об этом пишут «Известия».
Как сообщается, задачей сотрудников департамента будет отмена избыточных требований к предпринимателям.
Отмечается, что в октябре 2019 года в Госдуму внесут законопроект «Об обязательных требованиях».
Кроме того, с 2021 года планируется упразднить избыточные нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Также отменят требования времен СССР и РСФСР.
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