Число безработных в России может увеличиться в два раза, узнали СМИ

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Число россиян, которые зарегистрированы на бирже труда, может увеличиться в два раза за три года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета России на 2019-2021 года.

Как стало известно, речь идет об увеличении популярности государственной службы занятости.

Отмечается, что в правительстве не ожидают реального увеличения числа безработных.

Согласно полученным данным, на бирже труда сегодня состоят менее 20% безработных. Российские власти планируют довести этот показатель до уровня выше трети.

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