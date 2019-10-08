Число безработных в России может увеличиться в два раза, узнали СМИ
Число россиян, которые зарегистрированы на бирже труда, может увеличиться в два раза за три года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета России на 2019-2021 года.
Как стало известно, речь идет об увеличении популярности государственной службы занятости.
Отмечается, что в правительстве не ожидают реального увеличения числа безработных.
Согласно полученным данным, на бирже труда сегодня состоят менее 20% безработных. Российские власти планируют довести этот показатель до уровня выше трети.
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