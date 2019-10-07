США внесли в черный список 28 китайских компаний
Американское министерство торговли внесло в «черный список» 28 китайских компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.
Как отмечается, китайские компании попали в «черный список» США из-за нарушений прав уйгурского населения в Китае.
Все 28 компаний, по версии США, действовали вразрез с внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов. Кроме того, американское ведомство считает, что эти организации представляют риск национальной безопасности США.
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