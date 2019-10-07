Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

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Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА «Новости».

По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.

Решение связано с переносом участка керченского подхода, с целью сохранить античную усадьбу, которую обнаружили на этапе подготовки территории к строительству в 2018 году в районе Керчи. Комплекс из 40 помещений и девяти дворов датируется концом V — началом III века до н. э.

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