Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА «Новости».
По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Решение связано с переносом участка керченского подхода, с целью сохранить античную усадьбу, которую обнаружили на этапе подготовки территории к строительству в 2018 году в районе Керчи. Комплекс из 40 помещений и девяти дворов датируется концом V — началом III века до н. э.
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