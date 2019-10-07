Суд обязал Трампа показать налоговые декларации за 8 лет

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Нью-Йоркский суд постановил что американский президент Дональд Трамп должен предоставить прокуратуре свои налоговые декларации и отчеты о финансах за последние 8 лет. Об этом пишет New York Times.

Таким образом, федеральный судья отклонил аргумент президента, который заявлял, что действующие президенты защищены от уголовных преследований.

Кроме того, судья назвал аргументы Трампа отвратительным по отношению к правительственной структуре и конституционным ценностям страны.

Адвокаты президента подчеркнули, что будут обжаловать решение судьи.

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