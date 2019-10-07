В США боятся влияния «Северного потока — 2» на политику Европы
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что пуск газопровода «Северный поток - 2» усилит влияние России на политику европейских стран и их зависимость от поставок природного газа из РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Он сказал, что «Северный поток - 2» повысит воздействие России на европейскую внешнюю политику, а также выработает зависимость Европы от сбоя поставок. Это нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европейских государств.
По его мнению, газопровод станет единственным источником получения природного газа для подключающихся к нему стран. Таким образом Москва попытается подчинить их своей воле.
Министр заявил о готовности предложить Европе альтернативу в виде поставок газа из США.
«Энергетическую безопасность Европы могли бы укрепить поставки сжиженного природного газа из США», — сказал он.