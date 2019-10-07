Запрет на строительство домов выше 10 этажей вступил в силу в Саратове
В Саратовской области начали действовать новые градостроительные правила, по которым запрещено строительство зданий выше десяти этажей. Об этом сообщает «Российская газета».
Как отмечается, под запрет попали жилые, социальные, общественные, религиозные и производственные объекты.
Превышение этажей допускается при комплексной застройке территорий и достройке домов обманутых дольщиков.
Заведующий кафедрой архитектуры Саратовского технического университета Сергей Дядченко считает, что причиной нововведения могло стать активное строительство в высотных комплексов в областном центре за последние годы.
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