Названы города-лидеры России по уровню зарплат

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Выявлены российские города-лидеры по уровню зарплат, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Согласно данным, больше всего получают в Москве, Южно-Сахалинске и в северных нефтяных городах, а меньше всего — в южных.

Отмечается, что в рейтинг попали города, численность населения в которых составляла около 65 миллионов человек. Средний уровень зарплат (за вычетом НДФЛ) в каждом регионе вычислялся по крупным и средним предприятиям на основе муниципальной статистики Росстата за первое полугодие 2019 года.

Исследование показало, что соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах варьируется от 1,4 до 3,8. При этом, в среднем жители крупных российских городов ежемесячно получают сумму, в два раза превышающую стандартные потребительские расходы.

Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве, где средняя зарплата составила 97 тыс. рублей. Следом идет Южно-Сахалинск с показателем в 90,6 тыс. рублей.

Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора выявлено в городе Шахты Ростовской области.

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