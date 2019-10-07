AP: связанные с Трампом бизнесмены из США пытались сменить руководство «Нафтогаза»

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Группа американских бизнесменов, которые были связаны с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась сменить руководство «Нафтогаза». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Согласно полученным данным, в начале марта 2019 года бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III намеревались заменить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева на Андрея Фаворова.

Как стало известно, Парнас и Фруман рассчитывали на то, что Фаворов станет их партнером. По их плану, такое сотрудничество помогло бы им ежегодно осуществлять до ста танкерных перевозок сжиженного газа из США на Украину.

Отмечается, что приход к власти уже действующего президента Украины Владимира Зеленского нарушил их план.