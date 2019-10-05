Глава минэнерго США требовал увеличить число американцев в правлении «Нафтогаза»

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Глава министерства энергетики США Рик Перри потребовал от президента Украины Владимира Зеленского внести изменения в наблюдательный совет компании «Нафтогаз». Об этом сообщает Politico.

Он заявил, что в правлении нефтегазовой компании должно быть больше граждан США. По его мнению, такие изменения будут уменьшать зависимость Украины от поставок из России, а также поспособствуют увеличению американских инвестиций.

Уточняется, что в наблюдательном совете «Нафтогаза» уже состоит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн. Перри предложил расширить его и включить руководителей компаний, которые располагаются в его родном штате Техас.

Отмечается, что Перри также призвал украинские власти ужесточить меры по борьбе с коррупцией.

Ранее СМИ узнали, когда Перри покинет свой пост.