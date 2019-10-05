Новак поведал о шансах на прокладку «Северного потока — 2» в Дании

Министр энергетики России Александр Новак считает, что российский газопровод «Северный поток --2» могут проложить в водах Дании. Об этом он сказал Business FM.

По его словам, Дания может разрешить или не разрешить прокладку «Северного потока - 2». В случае, если будет отказ, то стоимость газопровода, вероятно, возрастет.

«И по времени на несколько месяцев дольше будет реализация», — добавил Новак.

Министр отметил, что Дания уже просрочила сроки рассмотрения заявки.

В настоящее время известно, что «Северный поток--2» готов на 83%.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км.

Ранее сообщалось, что Дания сняла политические возражения с «Северного потока — 2».